Фильмы
Частная жизнь
Актёры и съёмочная группа фильма «Частная жизнь»

Актёры и съёмочная группа фильма «Частная жизнь»

Режиссёры

Ребекка Злотовски

Rebecca Zlotowski
Режиссёр

Актёры

Венсан Лакост

Vincent Lacoste
Актёр
Луана Байрами

Luàna Bajrami
Актриса
Софи Летурнер

Sophie Letourneur
Актриса
Матьё Амальрик

Mathieu Amalric
Актёр
Виржини Эфира

Virginie Efira
Актриса

Сценаристы

Анн Берест

Anne Berest
Сценарист
Ребекка Злотовски

Rebecca Zlotowski
Сценарист

Продюсеры

Фридерик Жув

Frédéric Jouve
Продюсер