О фильме
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЛМРежиссёр
Луи
Маль
- ББАктриса
Брижит
Бардо
- Актёр
Марчелло
Мастроянни
- НБАктёр
Николя
Батай
- ДСАктёр
Дирк
Сандерс
- ПСАктёр
Поль
Сорезе
- ЭИАктриса
Элеонор
Ир
- ГФАктриса
Глория
Френс
- УКАктриса
Урсула
Кюблер
- ГфАктёр
Грегор
фон Реццори
- АРАктёр
Антуан
Робло
- ССАктриса
Симонетта
Симеони
- ЖААктриса
Жанна
Аллар
- ЖБАктёр
Жан-Клод
Бриали
- КДАктёр
Клод
Дэй
- ЖГАктёр
Жак
Гёзи
- СКАктёр
Стэн
Крол
- ЛМАктёр
Луи
Маль
- МНАктёр
Марко
Нальди
- ЭПАктёр
Эли
Прессманн
- НРАктриса
Нора
Риччи
- ФСАктёр
Фред
Сурин
- ДЗАктёр
Доминик
Зарди
- ЖРСценарист
Жан-Поль
Раппно
- ЛМСценарист
Луи
Маль
- ЖБПродюсер
Жак
Бар
- КГПродюсер
Кристин
Гуз-Ренал
- БЭХудожник
Бернард
Эвейн
- АДОператор
Анри
Декаэ