Частная жизнь
Wink
Фильмы
Частная жизнь

Фильм Частная жизнь

1962, Vie privée
Драма16+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Частная жизнь кинозвезды, мир искусства, триумф идола и трагедия женщины, поколение толпы и одиночество человека.

Страна
Франция, Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Частная жизнь»