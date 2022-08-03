Бумажные города (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.22015, Paper Towns
Мелодрама, Комедия104 мин12+
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О фильме
Выпускник школы Кью с детских лет тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго. Однажды ночью она приглашает его принять участие в «карательной операции» против ее обидчиков. Но, придя в школу после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла…
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДШРежиссёр
Джейк
Шрейер
- Актёр
Нат
Вулф
- Актриса
Кара
Делевинь
- Актёр
Остин
Абрамс
- Актёр
Джастис
Смит
- ХСАктриса
Холстон
Сейдж
- ДСАктриса
Джаз
Синклер
- КБАктриса
Кара
Буоно
- ДСАктёр
Джозиа
Серио
- ХААктриса
Ханна
Аллигуд
- МКАктриса
Мэг
Кросби
- СНСценарист
Скотт
Нойстедтер
- МХСценарист
Майкл
Х. Уэбер
- ДГСценарист
Джон
Грин
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- ДГПродюсер
Джон
Грин
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- МКХудожница
Мэри
Клер Хэннан
- ДЛОператор
Дэвид
Ланценберг
- РЛКомпозитор
Райан
Лотт