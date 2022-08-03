Выпускник школы Кью с детских лет тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго. Однажды ночью она приглашает его принять участие в «карательной операции» против ее обидчиков. Но, придя в школу после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла…

