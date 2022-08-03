Бумажные города
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Бумажные города

Бумажные города (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.22015, Paper Towns
Мелодрама, Комедия104 мин12+

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О фильме

Выпускник школы Кью с детских лет тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую соседку Марго. Однажды ночью она приглашает его принять участие в «карательной операции» против ее обидчиков. Но, придя в школу после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла…

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бумажные города»