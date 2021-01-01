Буги (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Американец китайского происхождения Альфред Чин по прозвищу Буги — настоящий баскетбольный феномен. Его талант очень ценится на улицах родного Квинса, но вот дома всe не так радужно — строгие родители не одобряют мечты па�рня играть в NBA и пытаются заставить его одуматься и готовиться к поступлению в элитный колледж. Сможет ли Буги отстоять себя и окончательно не разругаться с семьей?



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