Буги
Wink
Фильмы
Буги
7.12021, Boogie
Драмы86 мин18+

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Буги (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Американец китайского происхождения Альфред Чин по прозвищу Буги — настоящий баскетбольный феномен. Его талант очень ценится на улицах родного Квинса, но вот дома всe не так радужно — строгие родители не одобряют мечты парня играть в NBA и пытаются заставить его одуматься и готовиться к поступлению в элитный колледж. Сможет ли Буги отстоять себя и окончательно не разругаться с семьей?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Буги»

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