Буги (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Американец китайского происхождения Альфред Чин по прозвищу Буги — настоящий баскетбольный феномен. Его талант очень ценится на улицах родного Квинса, но вот дома всe не так радужно — строгие родители не одобряют мечты па�рня играть в NBA и пытаются заставить его одуматься и готовиться к поступлению в элитный колледж. Сможет ли Буги отстоять себя и окончательно не разругаться с семьей?
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ЭХРежиссёр
Эдди
Хуанг
- ТТАктёр
Тэйлор
Такахаси
- ТПАктриса
Тейлор
Пейдж
- ПСАктёр
Поп
Смоук
- ПЮАктёр
Перри
Юн
- ПЧАктриса
Памелин
Чи
- ММАктёр
Майк
Мо
- Актёр
Хорхе
Лендеборг мл.
- Актёр
Доменик
Ломбардоцци
- СКАктёр
Стив
Култер
- ДХАктриса
Джессика
Хуан
- ЭХСценарист
Эдди
Хуанг
- МТПродюсер
Майкл
Тадросс
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АМАктриса дубляжа
Алёна
Минчук
- СААктёр дубляжа
Сергей
Анненков
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ВЧХудожница
Вера
Чоу
- БЮОператор
Бретт
Юткевич
- АШКомпозитор
Али
Шахид Мухаммад
- ЭЯКомпозитор
Эдриан
Янг