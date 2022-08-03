Бриолин
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Бриолин

Бриолин (фильм, 1978) смотреть онлайн

8.81978, Grease
Мюзикл, Комедия105 мин12+

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О фильме

Культовая музыкальная комедия. США, 1958. В воздухе витает предчувствие сексуальной революции, а рок-н-ролл набирает обороты. В это самое время скромница Сэнди переходит в новую школу, где начинаются ее непростые отношения с «крутым парнем» Дэнни, в которого она влюбилась еще на каникулах.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бриолин»