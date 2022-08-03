Культовая музыкальная комедия. США, 1958. В воздухе витает предчувствие сексуальной революции, а рок-н-ролл набирает обороты. В это самое время скромница Сэнди переходит в новую школу, где начинаются ее непростые отношения с «крутым парнем» Дэнни, в которого она влюбилась еще на каникулах.

