Бриолин (фильм, 1978) смотреть онлайн
8.81978, Grease
Мюзикл, Комедия105 мин12+
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О фильме
Культовая музыкальная комедия. США, 1958. В воздухе витает предчувствие сексуальной революции, а рок-н-ролл набирает обороты. В это самое время скромница Сэнди переходит в новую школу, где начинаются ее непростые отношения с «крутым парнем» Дэнни, в которого она влюбилась еще на каникулах.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Рэндал
Клайзер
- Актёр
Джон
Траволта
- Актриса
Оливия
Ньютон-Джон
- СЧАктриса
Стокард
Ченнинг
- ДКАктёр
Джефф
Конэвей
- БПАктёр
Бэрри
Перл
- МТАктёр
Майкл
Туччи
- КУАктёр
Келли
Уорд
- ДКАктриса
Диди
Конн
- ДДАктриса
Джэми
Доннелли
- ДМАктриса
Дина
Манофф
- ДДСценарист
Джим
Джейкобс
- АКСценарист
Аллан
Карр
- АКПродюсер
Аллан
Карр
- НАПродюсер
Нил
А. Мачлиз
- РСПродюсер
Роберт
Стигвуд
- АВХудожник
Альберт
Вольски
- ДФМонтажёр
Джон
Ф. Барнетт
- ББОператор
Билл
Батлер