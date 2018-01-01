Wink
Детям
Бременские разбойники
Актёры и съёмочная группа фильма «Бременские разбойники»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бременские разбойники»

Режиссёры

Алексей Лукьянчиков

Алексей Лукьянчиков

Режиссёр

Актёры

Дина Гарипова

Дина Гарипова

АктрисаПринцесса
Наталья Подольская

Наталья Подольская

АктрисаПринцесса
Максим Матвеев

Максим Матвеев

АктёрТрубин Гуд
Александр Иванов

Александр Иванов

АктёрТрубин Гуд
Владимир Кошевой

Владимир Кошевой

Актёрисполняющий обязанности министра 1 / исполняющий обязанности министра 2
Андрей Тартаков

Андрей Тартаков

АктёрЗигмунд
Дмитрий Филимонов

Дмитрий Филимонов

АктёрПетруччо
Юлия Яблонская

Юлия Яблонская

АктрисаГретхен
Игорь Тарадайкин

Игорь Тарадайкин

АктёрБаскервиль
Анастасия Садовская

Анастасия Садовская

Актрисаслужанка

Сценаристы

Савва Минаев

Савва Минаев

Сценарист

Продюсеры

Влад Ряшин

Влад Ряшин

Продюсер
Павел Степанов

Павел Степанов

Продюсер
Олег Кириллов

Олег Кириллов

Продюсер
Ольга Кочеткова

Ольга Кочеткова

Продюсер

Композиторы

Аркадий Укупник

Аркадий Укупник

Композитор
Дмитрий Носков

Дмитрий Носков

Композитор