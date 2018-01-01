Брайан Бэнкс
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Брайан Бэнкс

Брайан Бэнкс (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.12018, Brian Banks
Драмы95 мин12+

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Сюжет

Биографическая драма о непростой судьбе игрока в американский футбол Брайана Бэнкса. Ему пророчили блестящее спортивное будущее, но он был вынужден сесть в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании. Как, несмотря на ужасное клеймо в виде судимости, Бэнкс смог вернуться в большой спорт?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb