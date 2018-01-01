Брайан Бэнкс (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.12018, Brian Banks
Драмы95 мин12+
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Сюжет
Биографическая драма о непростой судьбе игрока в американский футбол Брайана Бэнкса. Ему пророчили блестящее спортивное будущее, но он был вынужден сесть в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании. Как, несмотря на ужасное клеймо в виде судимости, Бэнкс смог вернуться в большой спорт?
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Том
Шэдьяк
- Актёр
Элдис
Ходж
- Актёр
Грег
Кинниэр
- ШШАктриса
Шерри
Шеперд
- МЛАктриса
Мелани
Либёрд
- ТДАктриса
Тиффани
Дюпон
- ЗРАктриса
Зоша
Рокемор
- МСАктриса
Мисти
Смит
- ХВАктёр
Хосе
Васкес
- Актёр
Дориан
Миссик
- МГАктриса
Моника
Грант
- ДЭСценарист
Даг
Этчисон
- ЭБПродюсер
Эми
Баэр
- ШРПродюсер
Шивани
Рават
- ГХМонтажёр
Грег
Хейден
- РДОператор
Рикардо
Диас
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни