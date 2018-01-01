Wink
Фильмы
Братья Мэнсон против Зомби
Актёры и съёмочная группа фильма «Братья Мэнсон против Зомби»

Актёры и съёмочная группа фильма «Братья Мэнсон против Зомби»

Режиссёры

Макс Мартини

Max Martini
Режиссёр

Актёры

Крис Маргетис

Chris Margetis
АктёрStone Manson
Майкл Драгон

Michael Dragon
АктёрSkull Manson
Дэйв Медоуз

David B. Meadows
АктёрCarson Murdock
Рэнди Кутюр

Randy Couture
АктёрThump Hanson
Д.Б. Суини

D.B. Sweeney
АктёрVic Quickbuck
Джейден Ланд

Jayden Lund
АктёрMarvelous
Шеннон Виктория Мюррэй

Shannon Victoria Murray
АктрисаLucy
Карен Корона

Karen Corona
АктрисаMina
Джейсон Ковьелло

Jason Coviello
АктёрCage
Луис Бордонада

Luis Bordonada
АктёрThe Great Chorizo

Сценаристы

Майкл Драгон

Michael Dragon
Сценарист
Крис Маргетис

Chris Margetis
Сценарист

Продюсеры

Майкл Драгон

Michael Dragon
Продюсер
Ли Эттинджер

Lee Ettinger
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Фёдоров

Актёр дубляжа
Михаил Хрусталёв

Актёр дубляжа
Владимир Маслаков

Актёр дубляжа
Андрей Лёвин

Актёр дубляжа
Ирина Обрезкова

Актриса дубляжа

Художники

Джулия Харрис

Julia Harris
Художница
Рокси Трэйно

Roxy Traino
Художница

Монтажёры

Тим Силано

Tim Silano
Монтажёр

Операторы

Кори Вентрауб

Corey Weintraub
Оператор