8.72017, Boonie Bears: Entangled Worlds
Комедия, Мультфильм83 мин6+
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Братья Медведи: Тайна трех миров (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Веселые и озорные братья медведи Брайр и Брамбл, как и все лесные жители, любят свой дом – лес, в котором они живут, и не позволяют своему давнему другу, лесорубу Вику, его уничтожить.
Не в первый раз удирая от медведей, Вик сталкивается с роботом-археологом Коко, пытающейся отыскать древний затерянный мир «Фантастика» и сбежать от бандитов, охотящихся за сокровищами волшебного мира. Братья и Вик решают объединиться и встать на защиту сокровищ, ведь настоящая дружба способна на все.
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СтранаКитай
ЖанрКомедия, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЛХРежиссёр
Линь
Хуэйда
- ДЛРежиссёр
Дин
Лян
- ЛЮРежиссёр
Линь
Юнчан
- ЛШАктриса
Лорен
Шан
- БЧАктёр
Бао
Чуньлай
- СЦАктёр
Сунь
Цяньхун
- ДЦАктёр
Джозеф
Цзэн
- ЧБАктёр
Чжан
Бинцзюнь
- ЦТСценарист
Цуй
Течжи
- ВЦСценарист
Вань
Цинь
- РССценарист
Рэйчел
Сюй
- ДЛСценарист
Дин
Лян
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Климась
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский