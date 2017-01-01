Братья Медведи: Тайна трех миров
Wink
Фильмы
Братья Медведи: Тайна трех миров
8.72017, Boonie Bears: Entangled Worlds
Комедия, Мультфильм83 мин6+

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Братья Медведи: Тайна трех миров (фильм, 2017) смотреть онлайн

О фильме

Веселые и озорные братья медведи Брайр и Брамбл, как и все лесные жители, любят свой дом – лес, в котором они живут, и не позволяют своему давнему другу, лесорубу Вику, его уничтожить.

Не в первый раз удирая от медведей, Вик сталкивается с роботом-археологом Коко, пытающейся отыскать древний затерянный мир «Фантастика» и сбежать от бандитов, охотящихся за сокровищами волшебного мира. Братья и Вик решают объединиться и встать на защиту сокровищ, ведь настоящая дружба способна на все.

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Страна
Китай
Жанр
Комедия, Фантастика, Мультфильм, Приключения
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Братья Медведи: Тайна трех миров»