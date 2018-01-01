Wink
Фильмы
Братья Карамазовы
Актёры и съёмочная группа фильма «Братья Карамазовы»

Актёры и съёмочная группа фильма «Братья Карамазовы»

Режиссёры

Иван Пырьев

Иван Пырьев

Режиссёр

Актёры

Геннадий Юхтин

Геннадий Юхтин

Актёротец Паисий
Лионелла Пырьева

Лионелла Пырьева

АктрисаГрушенька
Светлана Коркошко

Светлана Коркошко

АктрисаЕкатерина Ивановна
Кирилл Лавров

Кирилл Лавров

АктёрИван
Андрей Абрикосов

Андрей Абрикосов

АктёрСамсонов

Сценаристы

Фёдор Достоевский

Фёдор Достоевский

Сценарист
Иван Пырьев

Иван Пырьев

Сценарист

Художники

Стален Волков

Стален Волков

Художник

Монтажёры

Валентина Янковская

Валентина Янковская

Монтажёр

Композиторы

Исаак Шварц

Исаак Шварц

Композитор