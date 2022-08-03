Братья Блюз 2000 (фильм, 1998) смотреть онлайн

Элвуд Блюз выходит из тюрьмы и загорается новой затеей - воссоздать свою группу, на этот раз при помощи сентиментального бармена, чтобы победить на конкурсе «Битва ансамблей». У Элвуда еще одна важная задача - наставить попутно на путь истинный очаровательного маленького сиротку по имени Бастер.

