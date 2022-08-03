Братья Блюз 2000
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Братья Блюз 2000

Братья Блюз 2000 (фильм, 1998) смотреть онлайн

8.61998, Blues Brothers 2000
Мюзикл, Музыка118 мин18+

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О фильме

Элвуд Блюз выходит из тюрьмы и загорается новой затеей - воссоздать свою группу, на этот раз при помощи сентиментального бармена, чтобы победить на конкурсе «Битва ансамблей». У Элвуда еще одна важная задача - наставить попутно на путь истинный очаровательного маленького сиротку по имени Бастер.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Боевик, Криминал, Музыка
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Братья Блюз 2000»