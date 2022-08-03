Братья Блюз 2000 (фильм, 1998) смотреть онлайн
8.61998, Blues Brothers 2000
Мюзикл, Музыка118 мин18+
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О фильме
Элвуд Блюз выходит из тюрьмы и загорается новой затеей - воссоздать свою группу, на этот раз при помощи сентиментального бармена, чтобы победить на конкурсе «Битва ансамблей». У Элвуда еще одна важная задача - наставить попутно на путь истинный очаровательного маленького сиротку по имени Бастер.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Джон
Лэндис
- Актёр
Дэн
Эйкройд
- Актёр
Джон
Гудман
- УЛАктёр
Уолтер
Ливайн
- ТДАктёр
Том
Дэвис
- ФОАктёр
Фрэнк
Оз
- ШДАктриса
Шенн
Джонсон
- БКАктёр
Б.Б.
Кинг
- КФАктриса
Кэтлин
Фримен
- ДИАктёр
Дж.
Ивэн Бонифант
- ГСАктриса
Глория
Слэйд
- Сценарист
Дэн
Эйкройд
- Сценарист
Джон
Лэндис
- Продюсер
Дэн
Эйкройд
- ЛБПродюсер
Лесли
Белзберг
- Продюсер
Джон
Лэндис
- ГГПродюсер
Грэйс
Гилрой
- ДНХудожница
Дебора
Нэдулмэн
- ДХОператор
Дэвид
Херрингтон
- ПШКомпозитор
Пол
Шаффер