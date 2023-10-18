Бойтесь своих желаний (фильм, 2022) смотреть онлайн

Четверо друзей находят загадочный предмет, с помощью которого можно стать участником необычной игры. Выигрыш в ней исполняет любые сокровенные желания участников, но только если они являются настоящими друзьями. Проигрыш же грозит исполнением зловещих желаний самого предмета. Как узнать, кем являются друзья на самом деле и победить в этой страшной игре?

