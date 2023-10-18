Бойтесь своих желаний
Wink
Фильмы
Бойтесь своих желаний
6.02022, The Friendship Game
Ужасы, Фантастика83 мин18+

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Бойтесь своих желаний (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Четверо друзей находят загадочный предмет, с помощью которого можно стать участником необычной игры. Выигрыш в ней исполняет любые сокровенные желания участников, но только если они являются настоящими друзьями. Проигрыш же грозит исполнением зловещих желаний самого предмета. Как узнать, кем являются друзья на самом деле и победить в этой страшной игре?

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы
Качество
Full HD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бойтесь своих желаний»