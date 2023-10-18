6.02022, The Friendship Game
Ужасы, Фантастика83 мин18+
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Бойтесь своих желаний (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Четверо друзей находят загадочный предмет, с помощью которого можно стать участником необычной игры. Выигрыш в ней исполняет любые сокровенные желания участников, но только если они являются настоящими друзьями. Проигрыш же грозит исполнением зловещих желаний самого предмета. Как узнать, кем являются друзья на самом деле и победить в этой страшной игре?
СтранаКанада
ЖанрФантастика, Ужасы
КачествоFull HD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.3 IMDb
- СКРежиссёр
Скутер
Коркл
- ПЛАктриса
Пейтон
Лист
- БМАктёр
Брендан
Мейер
- КМАктриса
Келси
Мавема
- КСАктриса
Кейтлин
Санта Хуана
- ДШАктёр
Дилан
Шомбинг
- ДКАктриса
Дженнифер
Коппинг
- АРАктриса
Аннетт
Райлли
- МСАктриса
Мириам
Смит
- МЭАктриса
Миранда
Эдвардс
- МХАктриса
Мария
Харт
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бекерман
- СБПродюсер
Синди
Брю
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Маслов
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дробитько
- МЛМонтажёр
Мэтт
Лион
- ФГОператор
Фархад
Гадери