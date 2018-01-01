Wink
Фильмы
Борсалино и компания
Актёры и съёмочная группа фильма «Борсалино и компания»

Актёры и съёмочная группа фильма «Борсалино и компания»

Режиссёры

Жак Дере

Jacques Deray
Режиссёр

Актёры

Ален Делон

Alain Delon
АктёрRoch Siffredi
Риккардо Куччолла

Riccardo Cucciolla
АктёрVolpone
Даниэль Ивернель

Daniel Ivernel
АктёрInspector Fanti
Райнхард Колльдехофф

Reinhard Kolldehoff
АктёрSam (в титрах: René Kolldehoff)
Андре Фалькон

André Falcon
АктёрInspector Cazenave
Лионель Витран

Lionel Vitrant
АктёрFernand
Адольфо Ластретти

Adolfo Lastretti
АктёрLuciano
Грег Жермен

Greg Germain
АктёрLe 'Nègre'
Пьер Кулак

Pierre Koulak
АктёрSpada
Мариус Лори

Marius Laurey
АктёрTeissere

Сценаристы

Паскаль Жарден

Pascal Jardin
Сценарист
Жак Дере

Jacques Deray
Сценарист

Продюсеры

Ален Делон

Alain Delon
Продюсер

Монтажёры

Анри Ланоэ

Henri Lanoë
Монтажёр

Операторы

Жан-Жак Тарбес

Jean-Jacques Tarbès
Оператор

Композиторы

Клод Боллинг

Claude Bolling
Композитор