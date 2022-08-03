Борсалино и компания (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно
8.41974, Borsalino and Co.
Боевик, Криминал100 мин18+
О фильме
Главарь марсельских гангстеров - возвращается в страну с единственной целью - отомстить за смерть своего друга и соратника. Но на этот раз ему придется бороться и с комиссаром полиции, и с гангстерским кланом. Друг будет отомщен, но убийства продолжатся, и родной город станет холодным и чужим...
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жак
Дере
- Актёр
Ален
Делон
- РКАктёр
Риккардо
Куччолла
- ДИАктёр
Даниэль
Ивернель
- РКАктёр
Райнхард
Колльдехофф
- АФАктёр
Андре
Фалькон
- ЛВАктёр
Лионель
Витран
- АЛАктёр
Адольфо
Ластретти
- ГЖАктёр
Грег
Жермен
- ПКАктёр
Пьер
Кулак
- МЛАктёр
Мариус
Лори
- ПЖСценарист
Паскаль
Жарден
- ЖДСценарист
Жак
Дере
- Продюсер
Ален
Делон
- АЛМонтажёр
Анри
Ланоэ
- ЖТОператор
Жан-Жак
Тарбес
- КБКомпозитор
Клод
Боллинг