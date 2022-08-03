Борсалино и компания
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Борсалино и компания

Борсалино и компания (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

8.41974, Borsalino and Co.
Боевик, Криминал100 мин18+

О фильме

Главарь марсельских гангстеров - возвращается в страну с единственной целью - отомстить за смерть своего друга и соратника. Но на этот раз ему придется бороться и с комиссаром полиции, и с гангстерским кланом. Друг будет отомщен, но убийства продолжатся, и родной город станет холодным и чужим...

Страна
Германия, Италия, Франция
Жанр
Боевик, Криминал, Драма
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb