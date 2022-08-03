Борсалино и компания (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

Главарь марсельских гангстеров - возвращается в страну с единственной целью - отомстить за смерть своего друга и соратника. Но на этот раз ему придется бороться и с комиссаром полиции, и с гангстерским кланом. Друг будет отомщен, но убийства продолжатся, и родной город станет холодным и чужим...

