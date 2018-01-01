Wink
Детям
Большой Ух
Актёры и съёмочная группа фильма «Большой Ух»

Режиссёры

Юрий Бутырин

Режиссёр

Актёры

Александр Пожаров

АктёрФилин
Зоя Пыльнова

АктрисаВолчонок
Александр Ильин

АктёрБольшой Ух
Людмила Гнилова

АктрисаКондрат / Летучий мышонок

Сценаристы

Михаил Шелехов

Сценарист

Продюсеры

Людмила Авдеева

Продюсер

Монтажёры

Светлана Симухина

Монтажёр

Операторы

Эрнст Гаман

Оператор

Композиторы

Ираклий Габели

Композитор