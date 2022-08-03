Большой толстый лжец 2 (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.72017, Big Fat Liar 2
Комедия, Семейный90 мин18+
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О фильме
Старшеклассник Кевин Шеппард прослыл большим лжецом, поэтому когда его домашнюю работу по информатике похищает сотрудник IT-компании, учителя отказываются в это верить. Кевин сделает всe возможное, чтобы найти вора, вернуть свой проект и восстановить справедливость.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.0 IMDb
- РОРежиссёр
Рон
Оливер
- РГАктёр
Рики
Гарсиа
- ББАктёр
Бэрри
Боствик
- ДФАктриса
Джоделль
Ферланд
- ФВАктриса
Фиона
Врум
- КОАктёр
Кевин
О’Грэйди
- НВАктёр
Нельсон
Вонг
- РААктёр
Риз
Александр
- ЭХАктёр
Эндрю
Херр
- ОНАктёр
Омари
Ньютон
- ДХСценарист
Дэвид
Х. Штейнберг
- РОСценарист
Рон
Оливер
- Продюсер
Джастин
Бёрш
- МЭПродюсер
Майк
Эллиот
- ГХПродюсер
Грег
Холстейн
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ТДМонтажёр
Тони
Дин Смит