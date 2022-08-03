Старшеклассник Кевин Шеппард прослыл большим лжецом, поэтому когда его домашнюю работу по информатике похищает сотрудник IT-компании, учителя отказываются в это верить. Кевин сделает всe возможное, чтобы найти вора, вернуть свой проект и восстановить справедливость.

