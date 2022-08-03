Большой толстый лжец 2
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Большой толстый лжец 2

Большой толстый лжец 2 (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.72017, Big Fat Liar 2
Комедия, Семейный90 мин18+

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О фильме

Старшеклассник Кевин Шеппард прослыл большим лжецом, поэтому когда его домашнюю работу по информатике похищает сотрудник IT-компании, учителя отказываются в это верить. Кевин сделает всe возможное, чтобы найти вора, вернуть свой проект и восстановить справедливость.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой толстый лжец 2»