Большой толстый лгун (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.52002, Big Fat Liar
Комедия, Приключения84 мин12+

О фильме

Джейсон Шепард – большой фантазер, который не раз попадался на вранье учителям. За это ему грозит летняя школа, а единственный шанс спасти каникулы – вовремя сдать сочинение. Как назло, по дороге в школу Джейсон теряет свой труд, который оказывается в руках коварного кинопродюсера.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Большой толстый лгун»