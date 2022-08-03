Большой толстый лгун (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.52002, Big Fat Liar
Комедия, Приключения84 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джейсон Шепард – большой фантазер, который не раз попадался на вранье учителям. За это ему грозит летняя школа, а единственный шанс спасти каникулы – вовремя сдать сочинение. Как назло, по дороге в школу Джейсон теряет свой труд, который оказывается в руках коварного кинопродюсера.
СтранаСША, Германия
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ШЛРежиссёр
Шон
Леви
- ФМАктёр
Фрэнки
Муниз
- Актёр
Пол
Джаматти
- АБАктриса
Аманда
Байнс
- Актриса
Аманда
Детмер
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- Актриса
Сандра
О
- РХАктёр
Расселл
Хорнсби
- МБАктёр
Майкл
Брайан Френч
- КТАктриса
Кристин
Туччи
- ЛМАктёр
Ли
Мэйджорс
- ДШСценарист
Дэн
Шнайдер
- Сценарист
Брайан
Роббинс
- Продюсер
Брайан
Роббинс
- МТПродюсер
Майкл
Толлин
- СМХудожница
Санья
Милкович Хэйс
- СХМонтажёр
Стюарт
Х. Паппе
- КРМонтажёр
Кимберли
Рэй
- ДБОператор
Джонатан
Браун
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек