Большой толстый лгун (фильм, 2002) смотреть онлайн

Джейсон Шепард – большой фантазер, который не раз попадался на вранье учителям. За это ему грозит летняя школа, а единственный шанс спасти каникулы – вовремя сдать сочинение. Как назло, по дороге в школу Джейсон теряет свой труд, который оказывается в руках коварного кинопродюсера.

