Большой солдат (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Историко-приключенческий фильм с Джеки Чаном о маленьком солдате, который сумел взять в плен генерала вражеской армии. Незадолго до объединения Китая династией Цинь страну разрывали вечные междоусобные битвы. В одной из них схватились войны царств Лян и Вэй. С обеих сторон полегли тысячи бойцов, а выжило только двое — обычный пехотинец армии Вэй и тяжело раненый молодой генерал армии Лян. Пехотинец берет генерала в плен, надеясь таким образом получить право на отдых и землю для домашнего хозяйства. Но за генералом устремились предатели из числа его союзников, которые хотят убить свидетеля их вероломства. Чем закончится это необычное путешествие, можно узнать, если смотреть фильм 2010 года «Большой солдат» онлайн в хорошем качестве на Wink.



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