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Большое я
Актёры и съёмочная группа фильма «Большое я»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большое я»

Актёры

Лео Грегори

Лео Грегори

Leo Gregory
АктёрSkinner
Винсент Риган

Винсент Риган

Vincent Regan
АктёрBarber
Беатрис Розен

Беатрис Розен

Beatrice Rosen
АктрисаLiza
Фил Дэвис

Фил Дэвис

Phil Davis
АктёрStubbs
МС Харви

МС Харви

MC Harvey
АктёрRobbo
Майкл Мэдсен

Майкл Мэдсен

Michael Madsen
АктёрMartell
Пол Кэй

Пол Кэй

Paul Kaye
АктёрKeys
Стивен Беркофф

Стивен Беркофф

Steven Berkoff
АктёрThe MC
Роберт Фусилла

Роберт Фусилла

Robert Fucilla
АктёрFloyd
Джамс Томас

Джамс Томас

Jâms Thomas
АктёрKelly
Даг Баллард

Даг Баллард

Doug Ballard
АктёрOscar
Брона Галлахер

Брона Галлахер

Bronagh Gallagher
АктрисаDi Baines
Стеффан Родри

Стеффан Родри

Steffan Rhodri
АктёрDS Moseley

Продюсеры

Роберт Фусилла

Роберт Фусилла

Robert Fucilla
Продюсер
Эмма Джеймс

Эмма Джеймс

Emma James
Продюсер

Операторы

Шэйн Дэйли

Шэйн Дэйли

Shane Daly
Оператор