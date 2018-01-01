Wink
Детям
Большое космическое путешествие
Актёры и съёмочная группа фильма «Большое космическое путешествие»

Актёры и съёмочная группа фильма «Большое космическое путешествие»

Режиссёры

Валентин Селиванов

Валентин Селиванов

Режиссёр

Актёры

Людмила Берлинская

Людмила Берлинская

АктрисаСвета
Сергей Образов

Сергей Образов

АктёрФедя
Игорь Сахаров

Игорь Сахаров

АктёрСаша
Люсьена Овчинникова

Люсьена Овчинникова

Актриса
Павел Иванов

Павел Иванов

Актёр
Владимир Ухин

Владимир Ухин

Актёрсотрудник центра управления полетом
Нинель Мышкова

Нинель Мышкова

Актриса
Владимир Плотников

Владимир Плотников

Актёр
Зинаида Сорочинская

Зинаида Сорочинская

Актриса
Алексей Золотницкий

Алексей Золотницкий

Актёр

Сценаристы

Сергей Михалков

Сергей Михалков

Сценарист
Валентин Селиванов

Валентин Селиванов

Сценарист

Продюсеры

Александр Макаров

Александр Макаров

Продюсер

Операторы

Владимир Архангельский

Владимир Архангельский

Оператор

Композиторы

Алексей Рыбников

Алексей Рыбников

Композитор