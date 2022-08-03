Эгоистичный бизнесмен делает все, чтобы вырубить секвойевый лес, чтимый религиозным обществом квакеров. Живописный приключенческий вестерн «Большие деревья» — фильм с Кирком Дугласом о перевоспитании подлеца.



1900 год. Бизнесмен Джим Фэллон намерен воспользоваться лазейкой в законе, которая поможет ему прибрать к рукам калифорнийские земли, где растут ценные секвойи. Однако эти места не пустуют: здесь живут квакеры под предводительством старейшины Биксби, питающие к местным деревьям религиозное уважение. Фэллон пытается обвести их вокруг пальца, но в процессе влюбляется в Алисию, прекрасную дочь Биксби. Постепенно среди его подчиненных происходит раскол, а на сцене появляется конкурирующий бизнесмен Клив Грегг.



Чью сторону займет Фэллон в грядущем противостоянии, расскажет фильм «Большие деревья» 1951 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

