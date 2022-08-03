Большие деревья
Wink
Фильмы
Большие деревья
8.21951, The Big Trees
Боевик, Мелодрама89 мин12+

Большие деревья (фильм, 1951) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Эгоистичный бизнесмен делает все, чтобы вырубить секвойевый лес, чтимый религиозным обществом квакеров. Живописный приключенческий вестерн «Большие деревья» — фильм с Кирком Дугласом о перевоспитании подлеца.

1900 год. Бизнесмен Джим Фэллон намерен воспользоваться лазейкой в законе, которая поможет ему прибрать к рукам калифорнийские земли, где растут ценные секвойи. Однако эти места не пустуют: здесь живут квакеры под предводительством старейшины Биксби, питающие к местным деревьям религиозное уважение. Фэллон пытается обвести их вокруг пальца, но в процессе влюбляется в Алисию, прекрасную дочь Биксби. Постепенно среди его подчиненных происходит раскол, а на сцене появляется конкурирующий бизнесмен Клив Грегг.

Чью сторону займет Фэллон в грядущем противостоянии, расскажет фильм «Большие деревья» 1951 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb