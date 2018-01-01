Wink
Большие деревья
Актёры и съёмочная группа фильма «Большие деревья»

Режиссёры

Феликс Э. Файст

Felix E. Feist
Режиссёр

Актёры

Кирк Дуглас

Kirk Douglas
АктёрJim Fallon
Ив Миллер

Eve Miller
АктрисаAlicia Chadwick
Патриция Уаймор

Patrice Wymore
АктрисаDaisy Fisher / Dora Figg
Эдгар Бьюкенен

Edgar Buchanan
АктёрWalter 'Yukon' Burns
Джон Арчер

John Archer
АктёрFrenchy LeCroix
Алан Хейл мл.

Alan Hale Jr.
АктёрTiny
Рой Робертс

Roy Roberts
АктёрJudge Crenshaw
Чарльз Мередит

Charles Meredith
АктёрElder Bixby
Гарри Кординг

Harry Cording
АктёрCleve Gregg
Эллен Корби

Ellen Corby
АктрисаSister Blackburn

Продюсеры

Луис Ф. Эдельман

Louis F. Edelman
Продюсер

Операторы

Берт Гленнон

Bert Glennon
Оператор