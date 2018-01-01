Wink
Большая маленькая Я
Актёры и съёмочная группа фильма «Большая маленькая Я»

Режиссёры

Ян Самюэль

Yann Samuell
Режиссёр

Актёры

Софи Марсо

Sophie Marceau
АктрисаMarguerite vel Margaret Flore
Мартон Чокаш

Marton Csokas
АктёрMalcolm
Мишель Дюшоссуа

Michel Duchaussoy
АктёрMaitre Mérignac
Жонатан Заккаи

Jonathan Zaccaï
АктёрPhilibert Bakary
Эммануэль Грёнвольд

Emmanuelle Grönvold
АктрисаDe Lorca
Жюльетт Шаппи

Juliette Chappey
АктрисаMarguerite Flore enfant
Тьерри Ансисс

Thierry Hancisse
АктёрMathieu
Дебора Марике

Déborah Marique
Актриса
Ромео Лебо

Roméo Lebeaut
Актёр
Джарод Легран

Jarod Legrand
Актёр

Сценаристы

Ян Самюэль

Yann Samuell
Сценарист

Продюсеры

Кристоф Россиньон

Christophe Rossignon
Продюсер

Художники

Фанни Друен

Fanny Drouin
Художница

Монтажёры

Андреа Седлачкова

Andrea Sedlácková
Монтажёр

Операторы

Антуан Рош

Antoine Roch
Оператор