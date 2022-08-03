В вечной суете успешная бизнес-леди Марго Флор давно забыла о своих детских мечтах и приключениях, когда-то наполнявших ее жизнь. Однажды пожилой нотариус доставляет героине ее детские письма, которая она писала самой себе в будущее. Марго решает выполнить всe, что обещала себе в юности.

