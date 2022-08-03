Большая маленькая Я
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Большая маленькая Я

Большая маленькая Я (фильм, 2010) смотреть онлайн

8.62010, L'âge de raison
Мелодрама, Комедия85 мин18+

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О фильме

В вечной суете успешная бизнес-леди Марго Флор давно забыла о своих детских мечтах и приключениях, когда-то наполнявших ее жизнь. Однажды пожилой нотариус доставляет героине ее детские письма, которая она писала самой себе в будущее. Марго решает выполнить всe, что обещала себе в юности.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb