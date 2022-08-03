Большая маленькая Я (фильм, 2010) смотреть онлайн
8.62010, L'âge de raison
Мелодрама, Комедия85 мин18+
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О фильме
В вечной суете успешная бизнес-леди Марго Флор давно забыла о своих детских мечтах и приключениях, когда-то наполнявших ее жизнь. Однажды пожилой нотариус доставляет героине ее детские письма, которая она писала самой себе в будущее. Марго решает выполнить всe, что обещала себе в юности.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Ян
Самюэль
- Актриса
Софи
Марсо
- Актёр
Мартон
Чокаш
- МДАктёр
Мишель
Дюшоссуа
- ЖЗАктёр
Жонатан
Заккаи
- ЭГАктриса
Эммануэль
Грёнвольд
- ЖШАктриса
Жюльетт
Шаппи
- ТААктёр
Тьерри
Ансисс
- ДМАктриса
Дебора
Марике
- РЛАктёр
Ромео
Лебо
- ДЛАктёр
Джарод
Легран
- Сценарист
Ян
Самюэль
- КРПродюсер
Кристоф
Россиньон
- ФДХудожница
Фанни
Друен
- АСМонтажёр
Андреа
Седлачкова
- АРОператор
Антуан
Рош