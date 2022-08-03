Боксер (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.21997, The Boxer
Драма, Спортивный108 мин18+
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О фильме
После четырнадцати лет, проведенных в тюрьме, боксер Дэнни Флинн возвращается в неспокойный Белфаст к своей давней пассии Мэгги, которая уже стала женой другого заключенного и растит одна сына-тинэйджера.
СтранаСША, Ирландия
ЖанрСпортивный, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джим
Шеридан
- ДДАктёр
Дэниэл
Дэй-Льюис
- Актриса
Эмили
Уотсон
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актёр
Кен
Стотт
- ДМАктёр
Джерард
МакСорли
- ККАктёр
Кеннет
Крэнэм
- ДДАктёр
Дара
Доннелли
- ШКАктёр
Шон
Кернс
- ЛПАктриса
Лоррейн
Пилкингтон
- Сценарист
Джим
Шеридан
- ТДСценарист
Терри
Джордж
- АЛПродюсер
Артур
Лаппин
- Продюсер
Джим
Шеридан
- НХПродюсер
Най
Херон
- ДМПродюсер
Дэвид
Маклафлин
- ФДХудожница
Фиона
Дэйли
- ДБХудожница
Джоан
Бергин
- ДХМонтажёр
Джерри
Хэмблинг
- КМОператор
Крис
Менгис
- ГФКомпозитор
Гэвин
Фрайдей
- МСКомпозитор
Морис
Сизер