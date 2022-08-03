Боксер
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Боксер

Боксер (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.21997, The Boxer
Драма, Спортивный108 мин18+

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О фильме

После четырнадцати лет, проведенных в тюрьме, боксер Дэнни Флинн возвращается в неспокойный Белфаст к своей давней пассии Мэгги, которая уже стала женой другого заключенного и растит одна сына-тинэйджера.

Страна
США, Ирландия
Жанр
Спортивный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Боксер»