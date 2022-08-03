Бог Грома (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме
Путешествуя по Норвегии в поисках предков, американец с норвежскими корнями Эрик обнаруживает в себе суперспособности скандинавских богов. Но пока открытие не сулит парню ничего хорошего — попав в эпицентр несчастного случая, он привлекает к себе внимание спецслужб и пускается в бега.
СтранаВеликобритания, США, Норвегия
ЖанрБоевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD, SD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb
- АЭРежиссёр
Андре
Эвредал
- Актёр
Нат
Вулф
- ПБАктриса
Приянка
Бозе
- ИААктриса
Ибен
Акерлие
- РСАктёр
Равдип
Сингх Баджва
- АХАктёр
Артур
Хакалахти
- ОВАктриса
Оддрун
Валестранд
- ККАктёр
Кай
Кольстад Рёдсет
- СААктёр
Свайнунг
Аугестад
- СЛАктриса
Суннива
Линд Ховерстад
- ББАктёр
Бьорнар
Бруун
- НЛСценарист
Норман
Лесперанс
- АЭСценарист
Андре
Эвредал
- РАПродюсер
Рори
Аиткен
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- МКХудожник
Мартин
Курель