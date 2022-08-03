Бог Грома (фильм, 2020) смотреть онлайн

Путешествуя по Норвегии в поисках предков, американец с норвежскими корнями Эрик обнаруживает в себе суперспособности скандинавских богов. Но пока открытие не сулит парню ничего хорошего — попав в эпицентр несчастного случая, он привлекает к себе внимание спецслужб и пускается в бега.

