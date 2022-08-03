Бог Грома
Wink
Фильмы
Бог Грома

Бог Грома (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.82020, Mortal
Фэнтези, Драма99 мин18+

О фильме

Путешествуя по Норвегии в поисках предков, американец с норвежскими корнями Эрик обнаруживает в себе суперспособности скандинавских богов. Но пока открытие не сулит парню ничего хорошего — попав в эпицентр несчастного случая, он привлекает к себе внимание спецслужб и пускается в бега.

Страна
Великобритания, США, Норвегия
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бог Грома»