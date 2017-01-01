8.22017, War Dog: A Soldier's Best Friend
Документальный65 мин18+
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Боевой пес: Лучший друг солдата (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
После трагических событий 11 сентября американские военные начали специальный отбор и обучение универсальных четвероногих солдат К9 в помощь бойцам самых элитных подразделений спецназа. Эти собаки не только умеют находить и обезоруживать врага, они – эмоциональная опора и поддержка своих напарников в самые тяжелые времена. Фильм поведает три истории невероятных отношений между двуногими и четвероногими сослуживцами. У них особый язык, главные правила которого преданность, самопожертвование и, конечно, любовь. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.5 IMDb