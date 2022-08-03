Боевой механизм (фильм, 2016) смотреть онлайн
6.12016, WEAPONIZED
Фантастика, Триллер87 мин18+
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О фильме
Ближайшее будущее, биотехнологии достигли достаточного уровня, чтобы интегрировать воедино человеческую плоть и боевую роботизированную броню. В секретных лабораториях созданы первые, практически непобедимые, солдаты-киборги. Полицейский детектив, расследуя убийство своего сына - жертвы теракта, решает перепрограммировать киборгов и направить их против виновной террористической группировки. Однако, вирус, которым он заражает командную систему биороботов, превращает их в безжалостных убийц всего живого вокруг.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Триллер
КачествоFull HD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.5 IMDb