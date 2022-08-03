Боевой механизм
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Боевой механизм

Боевой механизм (фильм, 2016) смотреть онлайн

6.12016, WEAPONIZED
Фантастика, Триллер87 мин18+

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О фильме

Ближайшее будущее, биотехнологии достигли достаточного уровня, чтобы интегрировать воедино человеческую плоть и боевую роботизированную броню. В секретных лабораториях созданы первые, практически непобедимые, солдаты-киборги. Полицейский детектив, расследуя убийство своего сына - жертвы теракта, решает перепрограммировать киборгов и направить их против виновной террористической группировки. Однако, вирус, которым он заражает командную систему биороботов, превращает их в безжалостных убийц всего живого вокруг.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.5 IMDb