Ближайшее будущее, биотехнологии достигли достаточного уровня, чтобы интегрировать воедино человеческую плоть и боевую роботизированную броню. В секретных лабораториях созданы первые, практически непобедимые, солдаты-киборги. Полицейский детектив, расследуя убийство своего сына - жертвы теракта, решает перепрограммировать киборгов и направить их против виновной террористической группировки. Однако, вирус, которым он заражает командную систему биороботов, превращает их в безжалостных убийц всего живого вокруг.

