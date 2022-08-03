Фильм Боец (2014)
2014, A Fighting Man
Драма, Спортивный84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
История двух мужчин, которые сойдутся в бою на ринге. Один человек борется за искупление и прощение, в то время как другой борется за надежду и перемены. В конце концов они понимают, что нужны друг другу.
СтранаКанада
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ДЛРежиссёр
Дэмиан
Ли
- ДПАктёр
Доминик
Пёрселл
- ЛГАктёр
Луис
Госсет мл.
- Актёр
Ким
Коутс
- АБАктёр
Адам
Бич
- МААктёр
Майкл
Айронсайд
- ИСАктёр
Исаак
Смит
- ДГАктриса
Дженесса
Грант
- ШМАктриса
Шейла
Маккарти
- ФРАктёр
Фредди
Роач
- Актриса
Фамке
Янссен
- ДЛСценарист
Дэмиан
Ли
- ГХПродюсер
Гари
Хаусэм
- БМПродюсер
Билл
Маркс
- ДСПродюсер
Джефф
Сэкман
- ТПХудожник
Тон
Паскаль
- ЯДХудожник
Яро
Дик
- УСМонтажёр
Уильям
Стайнкамп
- БШОператор
Бобби
Шор