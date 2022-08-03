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Боец

Фильм Боец (2014)

2014, A Fighting Man
Драма, Спортивный84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История двух мужчин, которые сойдутся в бою на ринге. Один человек борется за искупление и прощение, в то время как другой борется за надежду и перемены. В конце концов они понимают, что нужны друг другу.

Страна
Канада
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb