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Боец

Боец (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, A Fighting Man
Драмы84 мин18+

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Сюжет

История двух мужчин, которые сойдутся в бою на ринге. Один человек борется за искупление и прощение, в то время как другой борется за надежду и перемены. В конце концов они понимают, что нужны друг другу.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.5 IMDb