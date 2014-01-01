Боец (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

История двух мужчин, которые сойдутся в бою на ринге. Один человек борется за искупление и прощение, в то время как другой борется за надежду и перемены. В конце концов они понимают, что нужны друг другу.



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