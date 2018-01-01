Wink
Фильмы
Боец без правил
Актёры и съёмочная группа фильма «Боец без правил»

Актёры и съёмочная группа фильма «Боец без правил»

Режиссёры

Аарон Леонг

Aaron Leong
Режиссёр

Актёры

Коди Кристиан

Cody Christian
АктёрNick Newell
Элизабет Рём

Elisabeth Röhm
АктрисаStacey Newell
Кевин Поллак

Kevin Pollak
АктёрAlex
Бэрри Ливингстон

Barry Livingston
АктёрJeremy Libiszewski
Кэмерон Джеймс Мэтьюз

Cameron James Matthews
АктёрAbi (в титрах: Cameron Matthews)
Сэмюэл Ивэн Хоровиц

Samuel Evan Horowitz
АктёрRich Reynolds (в титрах: Sammy Horowitz)
Джим Хисер

Jim Hiser
АктёрMike Reynolds
Джонатан Коули

Jonathan Cowley
АктёрJim Abbott
Эрик Йорн Сундквист

Erik Jorn Sundquist
АктёрErroll (в титрах: Erik Sundquist)
Конлан Кисилевич

Conlan Kisilewicz
АктёрShelby

Сценаристы

Джош Кэмпбелл

Josh Campbell
Сценарист
Дэррин Рид

Darrin Reed
Сценарист

Продюсеры

Марк С. Аллен

Mark S. Allen
Продюсер
Ховард Берд

Howard Burd
Продюсер
Марк ДиСалле

Mark DiSalle
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Тихонов

Актёр дубляжа
Екатерина Кабашова

Актриса дубляжа
Андрей Бархударов

Актёр дубляжа
Денис Некрасов

Актёр дубляжа
Глеб Глушенков

Актёр дубляжа

Художники

Хулия Кьеза

Julia Chiesa
Художник

Монтажёры

Иэн Уэбб

Ian Webb
Монтажёр

Операторы

Брайан Хэмм

Brian Hamm
Оператор

Композиторы

Джеффри Алан Джонс

Jeffery Alan Jones
Композитор
Бен Уорли

Ben Worley
Композитор