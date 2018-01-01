Wink
Фильмы
Бодибилдер
Актёры и съёмочная группа фильма «Бодибилдер»

Актёры и съёмочная группа фильма «Бодибилдер»

Режиссёры

Рошди Зем

Рошди Зем

Roschdy Zem
Режиссёр

Актёры

Венсан Ротье

Венсан Ротье

Vincent Rottiers
АктёрAntoine Morel
Йолин Франсуа Говен

Йолин Франсуа Говен

Yolin François Gauvin
АктёрVincent Morel
Марина Фоис

Марина Фоис

Marina Foïs
АктрисаLéa
Николя Дювошель

Николя Дювошель

Nicolas Duvauchelle
АктёрFred Morel
Рошди Зем

Рошди Зем

Roschdy Zem
АктёрVadim
Адель Беншериф

Адель Беншериф

Adel Bencherif
АктёрLuigi
Доминик Реймон

Доминик Реймон

Dominique Reymond
АктрисаMuriel
Каролин Гом

Каролин Гом

Caroline Gaume
АктрисаCaroline
Франсуа Мазу

Франсуа Мазу

François Mazoue
АктёрHomme de main Luigi
Марк-Антуан Дюкенн

Марк-Антуан Дюкенн

Marc-Antoine Duquenne
АктёрHomme de main Luigi

Сценаристы

Рошди Зем

Рошди Зем

Roschdy Zem
Сценарист

Продюсеры

Рошди Зем

Рошди Зем

Roschdy Zem
Продюсер
Мартин Кассинелли

Мартин Кассинелли

Martine Cassinelli
Продюсер

Операторы

Томас Летелье

Томас Летелье

Thomas Letellier
Оператор