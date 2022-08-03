Бодибилдер (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Bodybuilder
Драма, Спортивный99 мин18+
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О фильме
Антуан Морель из тех парней, которые вечно притягивают к себе проблемы. Он связался с бандитами, и теперь должен им кругленькую сумму.
СтранаФранция
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоSD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- РЗРежиссёр
Рошди
Зем
- ВРАктёр
Венсан
Ротье
- ЙФАктёр
Йолин
Франсуа Говен
- Актриса
Марина
Фоис
- НДАктёр
Николя
Дювошель
- РЗАктёр
Рошди
Зем
- Актёр
Адель
Беншериф
- ДРАктриса
Доминик
Реймон
- КГАктриса
Каролин
Гом
- ФМАктёр
Франсуа
Мазу
- МДАктёр
Марк-Антуан
Дюкенн
- РЗСценарист
Рошди
Зем
- РЗПродюсер
Рошди
Зем
- МКПродюсер
Мартин
Кассинелли
- ТЛОператор
Томас
Летелье