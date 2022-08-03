Бобби
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Бобби

Бобби (фильм, 1973) смотреть онлайн

9.31973, Bobby
Мюзикл, Драма159 мин18+

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О фильме

Радж — сын богатых и знаменитых родителей. Его будущее расписано на десять лет вперед: престижный институт, карьера юриста, невеста — дочь партнера отца. Но Радж влюбился в Бобби, дочь простого рыбака. Что теперь он скажет родителям?..

Страна
Индия
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Время
159 мин / 02:39

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бобби»