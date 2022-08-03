Бобби (фильм, 1973) смотреть онлайн
9.31973, Bobby
Мюзикл, Драма159 мин18+
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О фильме
Радж — сын богатых и знаменитых родителей. Его будущее расписано на десять лет вперед: престижный институт, карьера юриста, невеста — дочь партнера отца. Но Радж влюбился в Бобби, дочь простого рыбака. Что теперь он скажет родителям?..
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- РКРежиссёр
Радж
Капур
- ДКАктриса
Димпл
Кападиа
- РКАктёр
Риши
Капур
- ПАктёр
Пран
- ПНАктёр
Прем
Нат
- ССАктриса
Соня
Сахни
- ДКАктриса
Дурга
Кхоте
- АИАктриса
Аруна
Ирани
- ПЧАктёр
Прем
Чопра
- ФДАктриса
Фарида
Джалал
- ПДАктриса
Пилу
Дж. Вадиа
- ХАСценарист
Ходжа
Ахмад Аббас
- РКПродюсер
Радж
Капур
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Гаспарова
- Актёр дубляжа
Сергей
Мартынов
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- НГАктёр дубляжа
Николай
Граббе
- СХАктриса дубляжа
Серафима
Холина
- РКМонтажёр
Радж
Капур
- ЛШКомпозитор
Лаксмикант
Шантарам Кудалкар
- ПРКомпозитор
Пьярелал
Рампрасад Шарма