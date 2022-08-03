Радж — сын богатых и знаменитых родителей. Его будущее расписано на десять лет вперед: престижный институт, карьера юриста, невеста — дочь партнера отца. Но Радж влюбился в Бобби, дочь простого рыбака. Что теперь он скажет родителям?..

