Близняшка
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Близняшка

Близняшка (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Pretty One
Драма, Комедия91 мин18+

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О фильме

Когда эксцентричную молодую женщину ошибочно принимают за ее мертвую сестру-близнеца, она цепляется за эту возможность оставить свое жалкое существование и начать жить ее жизнью…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb