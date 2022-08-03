Близнецы
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Близнецы

Близнецы (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Gemini
Триллер, Криминал83 мин18+

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О фильме

Чудовищное преступление ставит под угрозу и без того сложные отношения между упорным личным ассистентом и ее боссом - голливудской старлеткой.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.4 IMDb