Близнецы (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.72014, The Skeleton Twins
Драма, Мелодрама88 мин18+
О фильме
Близнецы Мэгги и Майло не общались друг с другом десять лет, но, так уж случилось, что в один и тот же день и час они ухитрились чудом избежать смерти. Именно в минуту опасности оба пообещали изменить в жизни всe, что пошло не так, как им хотелось.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
- КДРежиссёр
Крэйг
Джонсон
- Актёр
Билл
Хейдер
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Люк
Уилсон
- ТБАктёр
Тай
Бурелл
- БХАктёр
Бойд
Холбрук
- Актриса
Джоанна
Глисон
- КРАктриса
Кэтлин
Роуз Перкинс
- АЛАктриса
Адриан
Ленокс
- СЛАктриса
Сидни
Лукас
- ЭШАктёр
Эдди
Швайгхардт
- КДСценарист
Крэйг
Джонсон
- МХСценарист
Марк
Хейман
- СЛПродюсер
Стефани
Лэнгофф
- Продюсер
Джей
Дюпласс
- Оператор
Рид
Морано
- НЛКомпозитор
Нэйтан
Ларсон