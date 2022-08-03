Близнецы
Близнецы

Близнецы (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.72014, The Skeleton Twins
Драма, Мелодрама88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Близнецы Мэгги и Майло не общались друг с другом десять лет, но, так уж случилось, что в один и тот же день и час они ухитрились чудом избежать смерти. Именно в минуту опасности оба пообещали изменить в жизни всe, что пошло не так, как им хотелось.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.8 IMDb