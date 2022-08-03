Комедийный боевик, в котором Джеки Чан играет сразу двух братьев: известного музыканта и бедного автомеханика, разлученных еще в детстве. Джон Ма и Бумер — близнецы, но никогда друг друга не видели. Джон — прославившийся на весь мир пианист, выросший в Нью-Йорке. Бумер — работник автомастерской и знаток боевых искусств. Однажды Бумер вместе со своим другом Тайсоном пытаются спасти из лап гангстеров певицу Барбару, но терпят неудачу. Теперь им ничего не остается, кроме побега на материк. Там Бумер наконец встречает своего близнеца, приехавшего на гастроли, а Тайсона похищают. Ситуация осложняется тем, что окружающим очень просто перепутать Бумера и Джона. Что ждет их теперь, расскажет фильм «Близнецы-драконы» (1991) — смотреть его в хорошем качестве онлайн можно в сервисе Wink.

