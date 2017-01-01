Близкие
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Близкие (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.52017, Близкие
Драма100 мин18+

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О фильме

Члены семьи погрязли в семейных ссорах, живут в дискомфорте, и обрушивают свои негативные эмоции друг на друга, забыв о любви, забыв, кем они приходятся друг другу, забыв о сострадании и Боге. Одна большая трагедия заставит их очнуться, измениться и испытать катарсис, но будет уже поздно.

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Близкие»