Близкие (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.52017, Близкие
Драма100 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Члены семьи погрязли в семейных ссорах, живут в дискомфорте, и обрушивают свои негативные эмоции друг на друга, забыв о любви, забыв, кем они приходятся друг другу, забыв о сострадании и Боге. Одна большая трагедия заставит их очнуться, измениться и испытать катарсис, но будет уже поздно.
Близкие смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- КЗРежиссёр
Ксения
Зуева
- ЕЧАктриса
Елена
Чекмазова
- АСАктёр
Андрей
Стоянов
- НИАктриса
Надежда
Иванова
- ДМАктёр
Данил
Можаев
- ЛМАктриса
Лариса
Морозова
- Актёр
Данил
Стеклов
- АГАктриса
Алиса
Глинка
- НПАктриса
Наталья
Павленкова
- НМАктриса
Наталия
Меньшова
- ГВАктёр
Геннадий
Вырыпаев
- КЗСценарист
Ксения
Зуева
- КМПродюсер
Катерина
Михайлова
- ИФПродюсер
Игорь
Фокин
- ВППродюсер
Владислав
Пастернак
- ММПродюсер
Марика
Михарева
- АЧМонтажёр
Андрей
Черкасов
- МВОператор
Михаил
Вихров
- МЖКомпозитор
Мария
Жуланова