Близкие (фильм, 2017) смотреть онлайн

Члены семьи погрязли в семейных ссорах, живут в дискомфорте, и обрушивают свои негативные эмоции друг на друга, забыв о любви, забыв, кем они приходятся друг другу, забыв о сострадании и Боге. Одна большая трагедия заставит их очнуться, измениться и испытать катарсис, но будет уже поздно.



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