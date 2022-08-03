Блэки летит на Луну (фильм, 2013) смотреть онлайн

Овечка Блэки – настоящая чума для всей фермы. Она – постоянный нарушитель спокойствия, энергии у нее на десятерых. Она – черная овечка и очень гордится этим, потому что не хочет быть такой, как все. Животные-соседи называют ее «очаровательным бедствием». Иногда они считают Блэки невыносимой, но в конце концов стараются помочь в осуществлении ее безумных фантазий. И сейчас она просто одержима идеей полета на Луну. А о чем мечтает пес Кануто, охраняющий овец?

