Блэки летит на Луну (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Black to the Moon 3D
Мультфильм, Комедия77 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Овечка Блэки – настоящая чума для всей фермы. Она – постоянный нарушитель спокойствия, энергии у нее на десятерых. Она – черная овечка и очень гордится этим, потому что не хочет быть такой, как все. Животные-соседи называют ее «очаровательным бедствием». Иногда они считают Блэки невыносимой, но в конце концов стараются помочь в осуществлении ее безумных фантазий. И сейчас она просто одержима идеей полета на Луну. А о чем мечтает пес Кануто, охраняющий овец?
СтранаСША
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
3.3 IMDb
- ТШАктёр
Тайлер
Шами
- ЭУАктриса
Эмили
Уоллес
- УГАктёр
Уэйн
Грэйсон
- КХАктриса
Кристина
Хьюз
- ПХАктёр
Питер
Хадсон
- КМАктриса
Ким
Мишель Бродерик
- СБАктриса
Симона
Берман
- СМАктриса
Сара
Мари Клейн
- РДАктриса
Райан
Даулер
- ГССценарист
Горка
Сесма
- АБАктриса дубляжа
Анна
Балицкая
- МКАктёр дубляжа
Михаил
Каданин
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лаенко
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гуськова
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фильченко