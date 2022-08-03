Блеф Кугана
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Блеф Кугана

Блеф Кугана (фильм, 1968) смотреть онлайн

7.61968, Coogan's Bluff
Боевик, Криминал90 мин18+

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О фильме

Аризонский шериф приезжает в Нью-Йорк, чтобы показать местным полицейским, как надо выслеживать разыскиваемого преступника.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Блеф Кугана»