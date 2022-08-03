Блеф Кугана (фильм, 1968) смотреть онлайн
7.61968, Coogan's Bluff
Боевик, Криминал90 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ДСРежиссёр
Дон
Сигел
- Актёр
Клинт
Иствуд
- ЛДАктёр
Ли
Дж. Кобб
- СКАктриса
Сьюзен
Кларк
- ТСАктриса
Тиша
Стерлинг
- ДСАктёр
Дон
Страуд
- БФАктриса
Бетти
Филд
- ТТАктёр
Том
Талли
- МДАктриса
Мелоди
Джонсон
- ДЭАктёр
Джеймс
Эдвардс
- РДАктёр
Руди
Диас
- ДРСценарист
Дин
Райснер
- ХРСценарист
Ховард
Родман
- Продюсер
Клинт
Иствуд
- ДСПродюсер
Дон
Сигел
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЮЧАктриса дубляжа
Юлия
Черкасова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АГХудожник
Александр
Голицын
- РСОператор
Роберт
Сёртис
- ЛШКомпозитор
Лало
Шифрин