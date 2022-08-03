Благослови меня, Ультима
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Благослови меня, Ультима

Благослови меня, Ультима (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.32013, Bless Me, Ultima
Драма101 мин18+

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О фильме

Экранизация одноименной книги Рудольфо Анайи, в которой рассказывается об отношениях семилетнего мальчика Антонио и женщины-целительницы по имени Ультима. События картины разворачиваются в Нью-Мексико в начале 1940-х годов.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Благослови меня, Ультима»