Благослови меня, Ультима (фильм, 2013) смотреть онлайн
8.32013, Bless Me, Ultima
Драма101 мин18+
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О фильме
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- КФРежиссёр
Карл
Франклин
- ЛГАктёр
Люк
Ганалон
- МКАктриса
Мириам
Колон
- БМАктёр
Бенито
Мартинес
- Актриса
Долорес
Эредия
- КГАктёр
Кастуло
Герра
- ХКАктёр
Хоакин
Косио
- Актёр
Мануэль
Рульфо
- РМАктёр
Реко
Морено
- ЛБАктёр
Луис
Бордонада
- ДААктёр
Джозеф
А. Гарсиа
- КФСценарист
Карл
Франклин
- РАСценарист
Рудольфо
Анайа
- Продюсер
Марк
Джонсон
- ДБПродюсер
Джесси
Битон
- КРПродюсер
Кевин
Рейди
- ДЗХудожница
Донна
Заковска
- ККХудожница
Карла
Керри
- АХМонтажёр
Алан
Хайм
- МККомпозитор
Марк
Килиан