Благие намерения
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Благие намерения

Благие намерения (фильм, 1991) смотреть онлайн

8.01991, Den goda viljan
Драмы, Мелодрамы173 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Автором сценария данного фильма является Ингмар Бергман. Сценарий посвящен истории встречи, любви, замужества и семейной жизни его родителей – Хенрика и Анны Бергман.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb