Благие намерения (фильм, 1991) смотреть онлайн
8.01991, Den goda viljan
Драмы, Мелодрамы173 мин18+
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Сюжет
Автором сценария данного фильма является Ингмар Бергман. Сценарий посвящен истории встречи, любви, замужества и семейной жизни его родителей – Хенрика и Анны Бергман.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Билле
Аугуст
- СФАктёр
Самуэль
Фрёлер
- ПААктриса
Пернилла
Аугуст
- Актёр
Макс
фон Сюдов
- ГНАктриса
Гита
Нёрбю
- ЛЮАктёр
Леннарт
Юльстрём
- ММАктриса
Мона
Мальм
- ЛЭАктриса
Лена
Эндре
- КЭАктёр
Кеве
Эльм
- БЧАктёр
Бьёрн
Чьелльман
- БААктёр
Бёрье
Альстедт
- ИБСценарист
Ингмар
Бергман
- ИДПродюсер
Ингрид
Дальберг
- ЯБМонтажёр
Янус
Биллесков Янсен
- ЙПОператор
Йорген
Перссон
- СНКомпозитор
Стефан
Нилссон