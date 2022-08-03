Бивис и Батт-Хед уделывают Америку
Wink
Фильмы
Бивис и Батт-Хед уделывают Америку

Бивис и Батт-Хед уделывают Америку (фильм, 1996) смотреть онлайн

5.61996, Beavis and Butt-Head Do America
Мультфильм, Приключения77 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Из дома Бивиса и Батт-Хеда похищают телевизор. В поисках любимого развлечения друзья встречают опасного преступника Мади, который, приняв их за наeмных убийц, предлагает им отправиться в Лас-Вегас. Бивис и Батт-Хед соглашаются, потому что надеются, что им наконец-то "дадут"...

Страна
США
Жанр
Мультфильм для взрослых, Комедия, Мультфильм, Приключения, Криминал
Качество
Full HD, SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бивис и Батт-Хед уделывают Америку»