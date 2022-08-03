Бивис и Батт-Хед уделывают Америку (фильм, 1996) смотреть онлайн

Из дома Бивиса и Батт-Хеда похищают телевизор. В поисках любимого развлечения друзья встречают опасного преступника Мади, который, приняв их за наeмных убийц, предлагает им отправиться в Лас-Вегас. Бивис и Батт-Хед соглашаются, потому что надеются, что им наконец-то "дадут"...

