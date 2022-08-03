Бивис и Батт-Хед уделывают Америку (фильм, 1996) смотреть онлайн
5.61996, Beavis and Butt-Head Do America
Мультфильм, Приключения77 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Из дома Бивиса и Батт-Хеда похищают телевизор. В поисках любимого развлечения друзья встречают опасного преступника Мади, который, приняв их за наeмных убийц, предлагает им отправиться в Лас-Вегас. Бивис и Батт-Хед соглашаются, потому что надеются, что им наконец-то "дадут"...
СтранаСША
ЖанрМультфильм для взрослых, Комедия, Мультфильм, Приключения, Криминал
КачествоFull HD, SD
Время77 мин / 01:17
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- МДРежиссёр
Майк
Джадж
- МдРежиссёр
Майк
де Сев
- БМРежиссёр
Брайан
Малруни
- ИКРежиссёр
Ивет
Каплан
- МДАктёр
Майк
Джадж
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Деми
Мур
- Актриса
Клорис
Личмен
- РСАктёр
Роберт
Стэк
- ЖБАктриса
Жаклин
Барба
- ПБАктриса
Памела
Блэр
- ЭБАктёр
Эрик
Богосян
- КБАктёр
Кристофор
Браун
- ТДАктёр
Тони
Дарлинг
- МДСценарист
Майк
Джадж
- ДССценарист
Джо
Стиллман
- БМСценарист
Брайан
Малруни
- МБПродюсер
Майкл
Блейки
- ДЭПродюсер
Джон
Эндрюс
- ТКМонтажёр
Терри
Келли
- ДДОператор
Дэвид
Дж. Миллер
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл