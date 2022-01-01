Битва шефов (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Семейная комедия о поварской династии со звездами испанского кино. Страна Басков, Бильбао. Шеф-повар ресторана «Врата» Микель всю жизнь мучается виной за смерть своего отца Хуана. Он тоже был шефом и из-за шутки юного сына испортил званый ужин для короля, после чего прыгнул с моста, не выдержав позора. Теперь самому Микелю предстоит устраивать королевский прием, и он очень волнуется, памятуя об инциденте 30-летней давности. Как вдруг откуда ни возьмись появляется Хуан, который все эти годы пропадал, не вспоминая о семье, и уже буквально не помнит, кем ему приходится Микель, из-за деменции. Тем не менее, сын решает, что кулинарный талант беспамятного отца, пойдет «Вратам» на благо. можно смотреть онлайн в хорошем качестве
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Информация
Рейтинг
- ХМРежиссёр
Хоакин
Масон
- КЭАктёр
Карра
Элехальде
- ЭОАктёр
Энрик
Окер
- ММАктриса
Меган
Монтанер
- ЛОАктёр
Ландер
Отаола
- МСАктриса
Марибель
Салас
- ГААктёр
Горка
Агинагальде
- ЯСАктриса
Янет
Сьерра
- МБАктёр
Мануэль
Бурке
- ОРАктёр
Оскар
Рейес
- УХАктёр
Унакс
Хейден
- ХОСценарист
Хоакин
Ористрель
- ОАСценарист
Олац
Арройо
- ХМСценарист
Хоакин
Масон
- ФБПродюсер
Фернандо
Бовайра
- УЭПродюсер
Урко
Эрразкин
- КЖПродюсер
Кольдо
Жуажуа
- СдПродюсер
Симон
де Сантьяго
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева