Битва шефов (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Семейная комедия о поварской династии со звездами испанского кино. Страна Басков, Бильбао. Шеф-повар ресторана «Врата» Микель всю жизнь мучается виной за смерть своего отца Хуана. Он тоже был шефом и из-за шутки юного сына испортил званый ужин для короля, после чего прыгнул с моста, не выдержав позора. Теперь самому Микелю предстоит устраивать королевский прием, и он очень волнуется, памятуя об инциденте 30-летней давности. Как вдруг откуда ни возьмись появляется Хуан, который все эти годы пропадал, не вспоминая о семье, и уже буквально не помнит, кем ему приходится Микель, из-за деменции. Тем не менее, сын решает, что кулинарный талант беспамятного отца, пойдет «Вратам» на благо. можно смотреть онлайн в хорошем качестве



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