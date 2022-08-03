Битва проклятых (фильм, 2013) смотреть онлайн

Согласно сюжету, где-то на краю цивилизации тестовая лаборатория лежит в руинах. Из-за досадной ошибки службы безопасности лаборатории произошла катастрофа. Огромное число людей в одночасье превратились в зомби. И лишь небольшая кучка выживших, возглавляемая отважным солдатом Максом Гатлингом, с оружием в руках пробирается сквозь армию мутировавших. Вроде бы, пока все в духе традиционных зомби-хорроров… Однако нашим героям неведома другая смертельная опасность.

