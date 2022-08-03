Битва проклятых (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.32013, Battle of the Damned
Ужасы, Фантастика84 мин18+
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О фильме
Согласно сюжету, где-то на краю цивилизации тестовая лаборатория лежит в руинах. Из-за досадной ошибки службы безопасности лаборатории произошла катастрофа. Огромное число людей в одночасье превратились в зомби. И лишь небольшая кучка выживших, возглавляемая отважным солдатом Максом Гатлингом, с оружием в руках пробирается сквозь армию мутировавших. Вроде бы, пока все в духе традиционных зомби-хорроров… Однако нашим героям неведома другая смертельная опасность.
СтранаСингапур, США
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
4.5 IMDb
- КХРежиссёр
Кристофер
Хаттон
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- МЗАктриса
Мелани
Занетти
- МДАктёр
Мэтт
Доран
- ДФАктёр
Дэвид
Филд
- ДСАктёр
Джен
Санг Отербридж
- ЛЛАктриса
Лидия
Лук
- ОМАктриса
Ода
Мария
- ДПАктёр
Джефф
Прюитт
- КВАктёр
Керри
Вон
- ЭКАктёр
Эстебан
Куето
- КХСценарист
Кристофер
Хаттон
- ЭБПродюсер
Эхуд
Блайберг
- КХПродюсер
Кристофер
Хаттон
- НДПродюсер
Николас
Доннермейер
- РЧОператор
Роджер
Чингирян
- ДНКомпозитор
Джо
Нг
- ТСКомпозитор
Тинг
Си Хао