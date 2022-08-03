Битва проклятых
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Битва проклятых

Битва проклятых (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.32013, Battle of the Damned
Ужасы, Фантастика84 мин18+

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О фильме

Согласно сюжету, где-то на краю цивилизации тестовая лаборатория лежит в руинах. Из-за досадной ошибки службы безопасности лаборатории произошла катастрофа. Огромное число людей в одночасье превратились в зомби. И лишь небольшая кучка выживших, возглавляемая отважным солдатом Максом Гатлингом, с оружием в руках пробирается сквозь армию мутировавших. Вроде бы, пока все в духе традиционных зомби-хорроров… Однако нашим героям неведома другая смертельная опасность.

Страна
Сингапур, США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Битва проклятых»