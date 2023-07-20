Битва бывших фильм смотреть онлайн
О фильме
Романтическая комедия о расставшейся паре, решившей выяснить, кто из них имеет право посещать любимый бар. После долгих лет отношений Нина и Аллен расстаются. На первый взгляд, все проходит спокойно — без крупных ссор и драм. Но однажды вечером оба они решают посетить бар, который стал любимым и для Нины, и для Аллена. Они начинают спорить и выяснять, кто из них заслужил право здесь отдыхать, но работники заведения предлагают необычный способ решения проблемы — устроить настоящее соревнование. Нине и Аллену предстоит пройти череду испытаний, а победитель сможет беспрепятственно проводить время в баре. Но может ли получиться так, что за этот вечер их чувства вернутся?
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДМРежиссёр
Джим
Махони
- МФАктриса
Мелисса
Фумеро
- ЛДАктёр
Люка
Джонс
- Актриса
Рэйчел
Блум
- МААктриса
Митци
Акаха
- РААктёр
Роберт
Арсе
- ПБАктёр
Патрик
Байас
- ДКАктёр
Дэвид
Карзелл
- ДДАктёр
Дэниэл
Дорр
- КЭАктриса
Кристин
Эстабрук
- ДМСценарист
Джим
Махони
- МГПродюсер
Марк
Голдберг
- ДХПродюсер
Джеймс
Харрис
- ЛВАктриса дубляжа
Любовь
Виролайнен
- АДАктёр дубляжа
Антон
Денисов
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Игнатьева
- АЛАктриса дубляжа
Аделина
Любская
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог