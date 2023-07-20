Романтическая комедия о расставшейся паре, решившей выяснить, кто из них имеет право посещать любимый бар. После долгих лет отношений Нина и Аллен расстаются. На первый взгляд, все проходит спокойно — без крупных ссор и драм. Но однажды вечером оба они решают посетить бар, который стал любимым и для Нины, и для Аллена. Они начинают спорить и выяснять, кто из них заслужил право здесь отдыхать, но работники заведения предлагают необычный способ решения проблемы — устроить настоящее соревнование. Нине и Аллену предстоит пройти череду испытаний, а победитель сможет беспрепятственно проводить время в баре. Но может ли получиться так, что за этот вечер их чувства вернутся?

