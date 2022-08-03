Билл Маар. Живьем из Вашингтона (фильм, 2010) смотреть онлайн

Билл Маар. Живьем из Вашингтона
Билл Маар. Живьем из Вашингтона
2010, Bill Maher: Live from D.C.
Комедия60 мин18+

Билл Маар, политический обозреватель и сатирик, обсуждает промежуточные выборы, неравенство доходов, психику республиканцев, судебный процесс Трампа, атеизм Папы и татуировки. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

6.6 IMDb