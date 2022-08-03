Безграничный Бэтмен: Животные инстинкты
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Безграничный Бэтмен: Животные инстинкты

Безграничный Бэтмен: Животные инстинкты (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.22015, Batman Unlimited: Animal Instincts
Мультфильм, Боевик74 мин12+

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О фильме

В городе Готэм-сити злодей по прозвищу Пингвин организовал преступную группу Animilitia — горилла Сильвербек, гепард Гепардица, крокодил Убийца Крок и летучая мышь Мэн-Бэт. И противостоит им Бэтмен и его товарищи — Ночное Крыло, Красный Робин, Флэш, Зелeная Стрела.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.7 IMDb