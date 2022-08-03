Безграничный Бэтмен: Животные инстинкты (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.22015, Batman Unlimited: Animal Instincts
Мультфильм, Боевик74 мин12+
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О фильме
В городе Готэм-сити злодей по прозвищу Пингвин организовал преступную группу Animilitia — горилла Сильвербек, гепард Гепардица, крокодил Убийца Крок и летучая мышь Мэн-Бэт. И противостоит им Бэтмен и его товарищи — Ночное Крыло, Красный Робин, Флэш, Зелeная Стрела.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.7 IMDb