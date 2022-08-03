В городе Готэм-сити злодей по прозвищу Пингвин организовал преступную группу Animilitia — горилла Сильвербек, гепард Гепардица, крокодил Убийца Крок и летучая мышь Мэн-Бэт. И противостоит им Бэтмен и его товарищи — Ночное Крыло, Красный Робин, Флэш, Зелeная Стрела.



