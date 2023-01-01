Бездомный пес
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Бездомный пес

Бездомный пес (фильм, 1949) смотреть онлайн бесплатно

8.11949, Nora inu
Драмы, Криминал117 мин12+

Сюжет

Послевоенные годы. У полицейского Горо Мураками в автобусе крадут пистолет. В поисках пропавшего оружия он вынужден посетить многие районы Токио, побывать в тайных притонах, трущобах, на пустырях. А в это время похищенным пистолетом совершаются несколько убийств. Горо одержим идеей ответственности за все эти преступления. Преступник, которого он выслеживает, как и он оказывается бывшим солдатом. Горо размышляет, как он бы поступил, оказавшись в подобных обстоятельствах.

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бездомный пес»

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