Бездомный пес (фильм, 1949) смотреть онлайн бесплатно
8.11949, Nora inu
Драмы, Криминал117 мин12+
Сюжет
Послевоенные годы. У полицейского Горо Мураками в автобусе крадут пистолет. В поисках пропавшего оружия он вынужден посетить многие районы Токио, побывать в тайных притонах, трущобах, на пустырях. А в это время похищенным пистолетом совершаются несколько убийств. Горо одержим идеей ответств�енности за все эти преступления. Преступник, которого он выслеживает, как и он оказывается бывшим солдатом. Горо размышляет, как он бы поступил, оказавшись в подобных обстоятельствах.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Акира
Куросава
- ТМАктёр
Тосиро
Мифунэ
- ТСАктёр
Такаси
Симура
- КААктриса
Кэйко
Авадзи
- ЭМАктриса
Эико
Миёси
- НСАктриса
Норико
Сэнгоку
- НХАктриса
Норико
Хонма
- РКАктёр
Рэйкити
Кавамура
- ЭТАктёр
Эидзиро
Тоно
- ЯНАктёр
Ясуси
Нагата
- ИКАктёр
Исао
Кимура
- Сценарист
Акира
Куросава
- Продюсер
Акира
Куросава
- СТПродюсер
Сэнкити
Танигути
- КЯПродюсер
Кадзиро
Ямамото
- АНОператор
Асакадзу
Накаи
- ФХКомпозитор
Фумио
Хаясака